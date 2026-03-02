Pasquale Di Fenza, ex consigliere regionale, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle presunte firme false legate alle ultime elezioni amministrative di Giugliano, che hanno visto l’elezione del candidato di centrosinistra, Diego D’Alterio. Dopo l’avviso di garanzia notificato pochi giorni fa, è questa la linea difensiva che al momento il politico ha scelto di adottare in accordo con il suo avvocato, Luigi Poziello.

Firme elettorali false alle ultime amministrative a Giugliano, Di Fenza non risponde al pm

L’inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, punta a fare luce su alcune sottoscrizioni ritenute sospette. Secondo l’ipotesi accusatoria, diversi cittadini si sarebbero ritrovati indicati come firmatari di liste elettorali senza esserne a conoscenza. Le firme contestate sarebbero state autenticate o comunque validate da Di Fenza insieme ad altri soggetti attualmente indagati, i cui nomi non sono stati ancora ufficializzati.

Gli accertamenti della magistratura avrebbero evidenziato irregolarità tali da mettere in discussione la legittimità della partecipazione di alcune liste alla competizione elettorale. A far scattare le verifiche sarebbe stata la segnalazione di un ex consigliere comunale di Azione, che avrebbe denunciato presunte anomalie nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste. Di Fenza ha manifestato la volontà di chiarire la propria posizione non appena potrà esaminare integralmente gli atti dell’indagine. È prevista, inoltre, la presentazione di una memoria difensiva nelle prossime settimane.