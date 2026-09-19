Festa dell’Unità ad Aversa, i dem Girone e Angelino: “PD mai stampella della maggioranza”

Oggi si chiude la Festa provinciale dell’Unità del Partito Democratico al parco Balsamo di Aversa. La tre giorni, tornata nel Casertano dopo circa dieci anni. A margine dell’evento, in un comunicato congiunto il consigliere di minoranza dem di Aversa Marco Girone e il segretario cittadino del PD Vincenzo Angelino hanno detto la loro su temi interni e sull’attuale amministrazione aversana.

“Oggi si chiude la Festa provinciale dell’Unità che si è tenuta ad Aversa in un parco chiuso da anni – affermano – in questi tre giorni c’è stata una grande partecipazione, una partecipazione di ospiti nazionale e regionali come Francesco Boccia, Roberto Fico, Gaetano Manfredi, Susanna Camusso, Mario Casillo, Maria Cecilia Guerra, ma soprattutto di tanti cittadini che si sono trattenuti in questi tre gironi per ascoltare di nuovo i politici parlare di politica”.

“La presenza di tanti ospiti di rilievo nazionale ha un preciso significato: Aversa torna ad essere un luogo centrale della discussione del centrosinistra casertano, una città nella quale il PD intende rafforzare la propria presenza e costruire, insieme alle altre forze progressiste, una prospettiva per il futuro”.

“Da lunedì si riprenderà il lavoro per far sì che questi impegni politici trovino una loro concretezza in atti amministrativi e in possibilità di sviluppo per la provincia di Caserta. Dispiace solo constatare come alcuni organi di stampa invece di raccontare un bell’evento di politica provino a costruire fatti politici che non esistono”.

“La nostra posizione è chiara e netta: siamo alternativi a questa amministrazione e restiamo esattamente dove gli elettori ci hanno collocato, all’opposizione. Non condividiamo quasi nulla delle scelte amministrative e, soprattutto, siamo alternativi al centro destra e a Forza Italia che oggi governa con Matacena”.

“Il PD non è e non sarà mai una stampella della maggioranza, né parteciperà a operazioni finalizzate a confondere ruoli e responsabilità. I nostri rappresentanti istituzionali continueranno a lavorare nell’interesse esclusivo di Aversa e degli aversani. Aiuteremo Aversa, non questa amministrazione. Diffidiamo, pertanto, chiunque dal manipolare, distorcere o strumentalizzare la posizione pubblica del Partito Democratico e del suo gruppo consiliare”, concludono.