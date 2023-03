Ha perso il controllo dell’auto, poi è finito nella scarpata morendo sul colpo. Luigi Campana, 48 anni, di Pomigliano d’Arco, era alla guida della sua A2 e stava percorrendo la Provinciale, quando si è verificato il tragico incidente, avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo.

Finisce con l’auto nella scarpata: muore 48enne di Pomigliano d’Arco

Aveva da poco superato le campagne della frazione Torcino, in territorio comunale di Ciorlano, al confine con la provincia di Isernia, quando improvvisamente Campana ha perso il controllo dell’automobile. Non è chiaro cosa sia successo, il 48enne potrebbe aver avuto un colpo di sonno o essersi distratto oppure aver accusato un malore. Non ci sono testimoni oculari poiché poche sono le persone che percorrono quella strada nelle ore notturne.

L’allarme è scattato soltanto quando un automobilista in transito si è reso conto che una macchina era finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prata Sannita e Capriati a Volturno, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Purtroppo per il conducente non c’è stato più nulla da fare, i medici hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. La notizia del decesso di Luigi Campana è presto circolata a Pomigliano, dove il 48enne era conosciuto e benvoluto.