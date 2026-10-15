Caro affitti, i Giovani Democratici della Campania al presidio UDU Napoli: “Il diritto allo studio passa anche dal diritto alla casa”

Ieri, come Giovani Democratici della Campania, abbiamo aderito al presidio organizzato da UDU Napoli davanti alla Federico II contro il caro affitti e per rivendicare il diritto alla casa degli studenti universitari. A Napoli una stanza può arrivare a costare anche 700 euro al mese, spesso con contratti irregolari e condizioni abitative non dignitose.

La mobilitazione prosegue in via Rodinò, davanti al Dipartimento di Scienze Politiche, dove come studenti da ieri abbiamo montato le tende. Come Giovani Democratici della Campania chiediamo al Governo Meloni risposte strutturali: più risorse per le residenze universitarie e per il diritto allo studio e misure concrete contro il caro affitti. Se un giovane non può permettersi un affitto, non è realmente libero di scegliere dove studiare e quale futuro costruire. Senza il diritto alla casa, il diritto al futuro resta soltanto una promessa.

Vincenzo Rocco Vicesegretario GD Campania, Responsabile Università e diritto all’abitare Lorenzo Raso Segretario GD Campania.

(Comunicato stampa)