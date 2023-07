Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio, attorno alle ore 15, sulla circumvallazione esterna, altezza Casoria. Una grosso colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza e da più punti della città.

Fiamme sulla Circumvallazione esterna, fumo invade le carreggiate

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, ad andare in fiamme sterpaglie e rifiuti ammassati sul ciglio della strada. Il fumo ha invaso grand parte della carreggiata, in entrambe le direzioni, rendendo pericolosa anche la guida per i conducenti. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco: due autopompe e 3 autobotti che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento. I roghi sarebbe stati appiccati in più punti, dunque non si esclude la matrice dolosa. Indagini in corso.