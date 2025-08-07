Un violento incendio è divampato nella serata di ieri in una traversa di via Limitone di Arzano, tra Arzano e Secondigliano. Le fiamme hanno avvolto un capannone industriale, all’interno del quale si trovavano anche bombole di GPL, aumentando il rischio di esplosioni e complicando le operazioni di soccorso.

Fiamme in serata tra Arzano e Secondigliano, a fuoco una fabbrica di lampadari

Data la vastità del rogo, si è reso necessario l’intervento di più autobotti. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Scampia sono giunti sul posto con numerosi mezzi per cercare di domare le fiamme, che erano visibili anche a chilometri di distanza.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo ed è rimasta visibile a chilometri di distanza, generando allarme anche nei quartieri collinari del Vomero e dell’Arenella. L’area è stata messa in sicurezza, mentre i soccorritori hanno lavorato per ore per circoscrivere il fronte del fuoco e prevenire ulteriori pericoli. Non si segnalano al momento feriti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.