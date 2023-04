Anche Giugliano si prepara alla festa per il terzo scudetto del Napoli. E lo fa con una doppia ordinanza. La prima, sulla scia di quanto deciso da altri comuni, impone il divieto di vendita di bevande e petardi. La seconda, invece, istituisce un piano traffico straordinario per i festeggiamenti in strada.

Giugliano, divieto vendita bevande e fuochi. Scatta isola pedonale

Con un provvedimento urgente, il sindaco Nicola Pirozzi ha vietato la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e altro materiale consentendo la commercializzazione sono in bicchiere di plastica leggera o carta. Vietata anche la vendita di fuochi artificiali, petardi e artifici pirotecnici. Il divieto è in vigore dalle ore 12 di domenica 30 aprile alle 12 del 1 maggio 2023.

Anche la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con cui istituisce dalle ore 16 alle ore 22 di domenica, 30 aprile, un’isola pedonale che da piazza Trivio si estende fino al corso Campano angolo via Roma. Si attende però il provvedimento che sarà pubblicato nelle prossime ore.