Oggi 9 maggio è la Festa dell’Europa: la data è stata scelta in quanto si ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione Schuman, che segnò l’inizio del processo di integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale.

Festa dell’Europa: cosa è, significato

Il 9 maggio 1985, in occasione del vertice tenutosi a Milano, la Comunità Economica Europea decise di istituire il “Giorno dell’Europa”, collocandolo in questa data in ricordo della proposta di Schuman per la creazione del nucleo economico europeo, a partire dalla messa in comune delle riserve di carbone e acciaio, che fu il primo passo verso l’Unione europea, ritenuta fondamentale per mantenere equilibrio e pace.