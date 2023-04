Di quel beccano non ne poteva più. E così una residente esasperata ha riempito una bacinella d’acqua e dal suo balcone ha versato il contenuto sulle teste dei tifosi che in strada stavano festeggiando l’imminente scudetto del Napoli.

Festa ai Quartieri Spagnoli fino a notte fonda: signora lancia acqua sui tifosi azzurri

È accaduto ieri notte, in uno dei tanti vicoli che si intrecciano ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Il video, che immortala l’intera scena, è stato pubblicato prima da Welcome to Favelas sui suoi canali social e successivamente ripreso dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. “Ma si può andare avanti così?”, commenta laconico il politico.