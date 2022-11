Viaggiava lungo l’A1 Napoli-Roma con un carico “speciale” da 84 chili di hashish. Un uomo è stato fermato e arrestato durante un controllo della Polstrada di Cassino nella giornata di Ognissanti. Decisiva una perquisizione nel bagagliaio.

Corriere della droga fermato sull’A1 tra Napoli e Roma: 84 chili di droga nel bagagliaio

Il corriere viaggiava a bordo di una Citroen C4. Gli agenti di Polizia l’hanno fermata al km 671 dell’autosole per una normale verifica dei documenti. Tuttavia lo stato di agitazione del conducente ha indotto gli agenti ad effettuare una accurato controllo sia dell’uomo che del mezzo.

E così nel bagagliaio dell’utilitaria i poliziotti hanno trovato le due valigie. Una volta aperte sono saltati fuori i numerosi involucri di hashish, per un totale di oltre 84 chilogrammi. Un carico notevole, dal valore economico di circa 100mila euro. Il fermato è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Cassino. Indagini in corso per ricostruire la filiera del trasporto di droga e la provenienza.