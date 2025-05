In manette 31enne napoletano sorpreso a Casoria con 2 chili di droga. A mettere a segno l’arresto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli che hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, che dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Casoria, 31enne sorpreso con più di due chili di droga: li nascondeva anche in garage

I poliziotti hanno scoperto 8 bustine contenenti marijuana e 7.115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli agenti hanno poi esteso il controllo in un garage e in un container in uso del 31enne, scoprendo al suo interno circa 1 kg di hashish, alcune buste contenenti complessivamente circa 1,5 kg di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga. A quel punto per l’uomo sono scattate le manette. Il materiale è stato sequestrato.