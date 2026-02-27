A1, trasporta oltre 3 chili di cocaina in auto: arrestato dalla Polizia Stradale a Caserta Nord

Viaggiava sull’autostrada A1 con oltre 3 chili di cocaina nascosti in auto. Un uomo, pregiudicato calabrese, è stato arrestato dalla Polizia Stradale – Sottosezione di Caserta Nord – con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inseguimento sull’A1 all’altezza di Casapulla

L’episodio è avvenuto lungo l’A1, all’altezza del comune di Casapulla. Gli agenti, impegnati in un normale servizio di controllo, hanno notato un’Audi A4 che procedeva ad alta velocità sulla corsia di sorpasso. Alla vista della pattuglia, il conducente ha bruscamente rallentato nel tentativo di non attirare l’attenzione. Proprio quella manovra improvvisa ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo.

Oltre 3 chili di cocaina nascosti sotto i sedili

L’atteggiamento nervoso dell’uomo e i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio hanno spinto gli agenti ad approfondire la perquisizione del mezzo. Sotto il sedile del passeggero anteriore è stato rinvenuto un sacchetto nero contenente due panetti termosigillati da 1.140 chili ciascuno di polvere bianca. Un terzo panetto, identico, era nascosto sotto il sedile del conducente. In totale sono stati sequestrati 3.356 chili di sostanza. La droga è stata successivamente analizzata dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Caserta, che ha confermato trattarsi di cocaina.

Arresto e domiciliari dopo la convalida

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotto in carcere dopo le formalità di rito. A seguito dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.