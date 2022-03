Fedez operato all’ospedale San Raffaele di Milano. A diffondere la clamorosa indiscrezione sul marito di Chiara Ferragni è il giornale “Libero”. Nella giornata di ieri il cantante aveva annunciato che oggi, 23 marzo, per lui sarebbe stato un giorno importante, probabilmente riferendosi proprio all’operazione a cui si sarebbe sottoposto di lì a poco presso il nosocomio milanese.

Fedez operato al San Raffaele di Milano

Da alcuni giorni Federico Leonardo Lucia ha spiegato di soffrire di una malattia. Si tratterebbe della demielinizzazione, un processo di infiammazione del sistema nervoso centrale che nei casi più gravi può portare alla sclerosi multipla. Fedez se ne sarebbe reso conto attraverso alcuni sintomi come il calo della forza muscolare e la riduzione della vista. Da qui la necessità di un percorso terapeutico e medico che l’avrebbe portato oggi al San Raffaele di Milano.

Esito operazione?

Non è chiaro quale sia l’intervento a cui si è sottoposto, né l’esito, che non è stato ancora comunicato per questioni di privacy. Tutti i fan sono con il fiato sospeso e si dicono preoccupati per le condizioni di salute del noto rapper. Sarà probabilmente lui a comunicare via social, nelle prossime ore, il risultato dell’operazione.

«Domani per me sarà una giornata importante – aveva scritto il cantante ieri – volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività». Quel “domani” probabilmente era un riferimento proprio al giorno del ricovero o dell’intervento. Nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli. Dal tenore delle parole usate via social e dal coinvolgimento emotivo dimostrato dall’artista, non si esclude che possa trattarsi di un’operazione rischiosa.