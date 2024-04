È tutto pronto per la prima edizione della “Fashion Night” organizzata da Fac Academy, in collaborazione con le associazioni A.L.C.A e Legalità Possibile. L’evento, ideato e creato dagli hair stylist Castrese Galluccio e Salvatore Catelli, andrà in scena nella serata di domenica 28 aprile alle ore 19.30 in Piazza Matteotti a Giugliano.

“Fashion Night” a Giugliano, la Fac Academy si esibisce in piazza Matteotti

Il gruppo, formato dagli hair stylist tra i più conosciuti e amati del territorio, dopo il successo riscosso in diverse kermesse, ha organizzato una serata, in una delle più importanti piazze del centro storico cittadino, per celebrare la bellezza dei capelli e scoprire le ultime tendenze di styling, colore e taglio.

Ad esibirsi saranno gli hair stilyst Castrese Galluccio, Salvatore Catelli, Antonio Gioia, Agostino Palumbo, Tommaso Pennacchio, Di Maio parrucchieri, Pennylook Rvolution Style, Gianni Apice, Filippo Gioia, Michele Riccardo e Pasquale Baccante. All’evento parteciperanno anche il centro danza Sheherazade e Intrighi Griffe junior. Insomma, sarà una notte all’insegna della bellezza, divertimento, musica, selfie e una atmosfera da backstage.