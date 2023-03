Assalto armato al centro scommesse finisce in sparatoria. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie 376, nel comune di Casalnuovo.

Far west a Casalnuovo, tentato assalto al centro scommesse finisce in sparatoria

Il raid è iniziato quando quattro sconosciuti con volto coperto, di cui due di loro armati di pistola, hanno tentato di entrare all’interno dei locali dell’attività. Uno dei dipendenti, però, ha opposto resistenza e non ha permesso loro di entrare. A quel punto i due soggetti armati hanno esploso due colpi contro il portone blindato.

Sono poi fuggiti, rendendo vano il tentativo di rapina. Per fortuna nessun ferito: il proiettile esploso è rimasto conficcato nel portone. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare le persone coinvolte. I militari hanno preso visione delle immagini delle telecamere per avere frame utili a risalire agli autori. Interrogati anche i dipendenti del centro scommesse di Casalnuovo per ricostruire l’accaduto.