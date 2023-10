Uno scontro tra giocatori durante una partita di calcetto tra ragazzini è finita in rissa fuori e dentro il campo da gioco. Calci, schiaffi e colpi di cintura tra i genitori dei piccoli calciatori e spintoni e pugni tra gli stessi atleti della squadra Campanile e Puteolana 1909.

Fallo in campo durante Campanile-Puteolana, scoppia rissa tra mamme e papà

La partita in questione, valevole per il campionato di calcio under 16, categoria allievi regionali Campania, è stata giocata nella giornata di ieri, domenica 29 ottobre. La scintilla che ha fatto scatenare le violenze sarebbe stato un normale contrasto da gioco.

Subito dopo sarebbero però iniziati a volare insulti esasperando gli animi dall’altra parte della rete dove poche decine di genitori si trovavano ad assistere alla partita. Dalle parole in pochi istanti si è passati alle mani, scatenando la rissa durante la quale uomini e donne si sono colpiti selvaggiamente tra di loro.

La doppia lite è stata ripresa da diversi cellulari. I filmati sono finiti diventati virali web. “C’è stato uno scontro tra due ragazzi, ma nessun fallo, con il pallone che è arrivato verso la panchina. I ragazzi si sono detti qualcosa e i genitori hanno iniziato ad agitarsi. Poi è scoppiato il parapiglia e sia noi che l’allenatore e i dirigenti del Campanile siamo corsi per dividere i ragazzi che nel frattempo vedevano i genitori litigare – è il racconto dell’allenatore della Puteolana 1909, Antonio Iacolare – Queste sono cose che non mi appartengono, sono una persona perbene prestata al calcio e che lavora per i giovani. Dobbiamo essere educatori e formatori ed episodi del genere sono inaccettabili”.

Il video