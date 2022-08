Problemi per Facebook da questa mattina. A causa di un “bug” l’intero social è andato in tilt. La problematica più curiosa, riscontrata da migliaia utenti, è che la pagina principale del social è stata invasa da post di persone che non conoscono. Classici messaggi di auguri di compleanno, ad esempio, sono comparsi sulle bacheche di centinaia di migliaia di utenti. Il problema è che questi post non appartengono a persone che sono amici su Facebook.

Facebook down, un bug fa impazzare la bacheca

“Feed di Facebook impazzito”, “Ma perché sto vedendo messaggi di persone che non conosco? Che cosa sta succedendo”, “Ma veramente mi escono in homepage i post di auguri che persone che ho tra gli amici scrivono su bacheche di persone che non ho tra gli amici?”: questi alcuni messaggi postati da utenti di Facebook.

Intanto le ricerche più cliccate su motori di ricerca sono ‘Facebook hackerato’, ‘Facebook down’, ‘Facebook problemi’.

Il down è stato rilevato da Downdetector. Il servizio conferma che oltre l’80% delle segnalazioni riguarda problemi al feed. In Italia il grafico del down evidenzia che le segnalazioni sono iniziate alle 7 circa di questa mattina.