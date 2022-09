Torna a parlare di Francesco Totti ed Ilary Blasi, il più informato di tutti: Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi ha raccontato di come la coppia fosse infedele e il rapporto una vera e propria bugia.

Fabrizio Corona su Totti e Blasi: “Una farsa. Si tradiscono da anni”

Così su Instagram nelle scorse ore ha scritto, postando il video del litigio al Grande Fratello Vip: “Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei, la stessa descritta e raccontata su suo marito sul Corriere. E’ caduta la sua maschera finalmente”, ha scritto Corona.

“[…]Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una me***a perchè lei si doveva sposare una settimana dopo… accidenti! Ora tutti incominciamo a capire un pò di cose…”, ha aggiunto

“La gente mi ferma per strada – ha proseguito il re dei Paparazzi -. Ma questa non è una fiaba d’amore. E’ semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Caro Pupone e cara Caciottara, è giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso”.

Raggiunto dall’Adnkronos, Fabrizio Corona ha sottolineato che quella tra Totti e Blasi “non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”.

Poi minaccia: “Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto”. Detto fatto, nelle sue stories instagram Corona pubblica uno scatto con la dida: “1 – Martina”, lasciando intendere che sia solo la prima delle presunte amanti di Totti.