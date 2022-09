Francesco Totti racconta la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. L’ex calciatore giallorosso ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato dei suoi problemi coniugali e del percorso che ha portato alla separazione, ha parlato anche di alcune vicende relative al calcio e in questo caso è stato tutt’altro che banale.

Il racconto di Francesco Totti

La vicenda tra Totti e la Blasi ha avuto anche ripercussioni nella vita calcistica del numero 10 della Roma: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”.

L’addio di Totti al calcio e i problemi con Ilary

Che l’addio al calcio di Totti sia stato traumatico lo si era capito. In quel 28 maggio 2017 la leggenda della Roma diede l’addio davanti ai suoi tifosi, in uno Stadio Olimpico gremito. Erano tutti in lacrime, compreso Totti che in una lettera commovente esternò tutte le sue emozioni e chiese aiuto ai suoi tifosi, che lo hanno sempre sostenuto: “Era stato un momento difficile, lasciare non è semplice, giocavo in Serie A da quando avevo sedici anni. E certe cose ti mancano. L’adrenalina, la fatica. L’ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: “Ho paura, statemi vicino”. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo”.