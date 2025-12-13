Eventi Natale Giugliano: pista pattinaggio piazza Gramsci, ieri concerto nella chiesa di Sant’Anna

È partito il fine settimana di eventi natalizi a Giugliano. In piazza Gramsci il villaggio di Harry Potter per i più piccoli, la pista di pattinaggio invece alle spalle del primo circolo che resterà attiva sino al 28 dicembre.
Cultura, musica e comunità nel concerto di canti natalizi nella chiesa di Sant’Anna. Una serata fatta di divertimento, tradizione e condivisione.
La comunità di Sant’Anna ha risposto con rinnovato entusiasmo all’evento inserito nel calendario di eventi a Giugliano per il Natale.
Contestualmente l’Associazione Nolite Timere ha presentato il nuovo calendario a sostegno della missione umanitaria che da decenni viene svolta dai volontari in Africa.