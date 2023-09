Giugliano. “Giugliano Street Food” è il titolo delle tre serate dedicate a intrattenimento e buon cibo. In villa comunale il prossimo 22 23 e 24 settembre l’iniziativa sarà caratterizzata da stand di street food e birre artigianali. Sull’intrattenimento venerdì 22 settembre ci sarà una serata cabaret, sabato 23 avrà luogo la serata “Holi Fest” e domenica 24 un noto concorso di bellezza. Non mancherà l’animazione per bambini.