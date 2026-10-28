Un 22enne, Francesco Ahmetovic, evaso lo scorso 13 ottobre dal carcere di Carinola, nel casertano, durante un permesso per lavorare all’esterno della casa circondariale, è stato rintracciato e catturato dopo due settimane dalla Polizia in una baraccopoli a Caivano, in provincia di Napoli.

Carinola, era evaso dal carcere: 22enne catturato in una baraccopoli a Caivano

Il giovane era finito in manette nel febbraio del 2024 per rapina in concorso e tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte all’epoca dai caschi blu della Squadra Mobile di Napoli, il 22enne è ritenuto appartenente a un sodalizio specializzato nelle rapine. Durante una di queste, Ahmetovic avrebbe cercato di speronare un agenti di polizia che lo stava inseguendo a bordo di un veicolo a dure ruote.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto il giovane in queste due settimane di fuga, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i suoi spostamenti. L’individuazione e l’arresto del 22enne sono stati possibili grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria.