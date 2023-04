Doveva trovarsi in casa ma i carabinieri l’hanno invece sorpresa a bordo di una Porsche. A finire nei guai una ragazza di 21 anni, originaria della provincia di Bari, che sta scontando gli arresti domiciliari a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Evade dai domiciliari a Castel Volturno, beccata in Porsche a 30 km da casa

La giovane era alla guida dell’auto di lusso e si trovava in via Martiri Atellani, nel Comune di Sant’Arpino, quando ha incrociato una gazzella dei militari dell’Arma impegnati in un posto di blocco. La Porsche ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli uomini della Benemerita, i quali subito le hanno intimato l’alt per eseguire un controllo. Ma anziché fermarsi, la 21enne ha ingranato la marcia ed è fuggita a folle velocità.

Rintracciata poi nei pressi dell’abitazione in Castel Volturno, è stata tratta in arresto e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari.