Estorsioni per il clan Mallardo, ritorna in libertà Felice Coletta detto “a zecca”

Felice Coletta, giuglianese classe 1987, era stato arrestato lo scorso gennaio nell’operazione della Direzione Investigativa Antimafia con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per conto del clan Mallardo, avrebbe preteso il versamento di una tangente ad alcuni imprenditori edili di Giugliano. Con lui avrebbe agito Mauro Moraca.

Estorsioni per il clan Mallardo, ritorna in libertà Coletta Felice “a zecca”

Il Tribunale di Napoli Nord, innanzi al quale si sta celebrando il processo con il rito ordinario, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari disponendo il ritorno in libertà per Coletta. Il processo è fissato in prosieguo il giorno 11 dicembre prossimo, dove si stanno ascoltando i testimoni del processo penale.

Sia Coletta che Moraca furono tra i destinatari di un’operazione eseguita nel gennaio 2025 nei confronti di 7 persone (4 sottoposte alla misura cautelare in carcere e 3 ai domiciliari), accusati di aver imposto il racket nell’hinterland giuglianese per conto della cosca dei Carlantonio. In carcere finirono, oltre a Moraca, anche Emmanuele Russo, Giuseppe Mallardo, e e Francesco Mallardo detto ‘o marmular,