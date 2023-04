Aveva affisso al balcone di casa uno striscione dedicato alla sua squadra del cuore: il Napoli. Seppur lontano da casa, quel “vessillo” lo faceva sentire vicino alla sua città e alla sua famiglia. Ma quella nota d’azzurro deve aver fatto storcere il naso a qualcuno, al punto da lanciargli una molotov contro il terrazzo della sua abitazione.

Espone uno striscione del Napoli e gli lanciano una molotov sul balcone

È successo a Cesena, in Emilia-Romagna. A raccontare il raid è il Napoli Club della città che ha pubblicato anche diverse immagini dei danni riportati.

“Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco. La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club. Una molotov sul balcone rischiando di ammazzare qualcuno. Questo non è sport, questo gesto e incommentabile”, si legge nel post.

Le immagini sono diventate subito virali e sono tanti i commenti di solidarietà per il tifoso azzurro, residente da tempo nel centro Italia. Tra questi, c’è anche quello del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli e di Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza: “Il tifo sta sfuggendo di mano e tramutandosi in alcuni casi in episodi di criminalità e inciviltà. Ci hanno segnalato che a Cesena è stata lanciata una molotov su un balcone di un tifoso del Napoli, socio del club locale, che aveva esposto uno striscione del club azzurro. Una follia totale, con il rischio di far davvero del male qualcuno per semplice campanilismo. Una vergogna che condanniamo duramente, nella speranza che i responsabili vengano assicurati alla giustizia”, commentano Borrelli e Simioli.