Notte di tensione quella appena trascorsa a Ponticelli, quartiere nella periferia est di Napoli, dove un forte boato ha scosso la quiete della zona. L’episodio è avvenuto in via Luigi Piscettaro 147, dove un’esplosione ha danneggiato un’auto parcheggiata nei pressi dell’ingresso di un’attività commerciale specializzata nel noleggio di automobili.

Esplosione nella notte a Ponticelli: auto danneggiata, indagano i carabinieri

L’allarme è scattato poco dopo il fragore dell’esplosione, spingendo i residenti a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per comprendere l’origine dell’esplosione e identificare i responsabili.

Al momento non si registrano feriti. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’accaduto.

Non è ancora chiaro se l’evento sia riconducibile a un atto intimidatorio o a un altro tipo di azione dolosa. Gli investigatori non escludono nessuna pista e proseguono il loro lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.