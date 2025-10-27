Esordio amaro per Ezio “Eziolino” Capuano sulla panchina del Giugliano, sconfitto 3-1 dal Monopoli in una gara mai davvero in discussione. Al “Veneziani” i padroni di casa impongono fin da subito ritmo e personalità, replicando il 3-5-2 scelto anche dai gialloblù ma con un atteggiamento decisamente più brillante.

Esordio amaro per Capuano, Giugliano perde col Monopoli

Il primo tempo è tutto di marca biancoverde. Dopo un paio di tentativi firmati Battocchio e Imputato, proprio quest’ultimo sblocca il risultato al 29’ con un gran tiro a giro dal limite, una vera e propria “Delpierata” che si insacca all’incrocio. Il Monopoli continua a spingere e al 45’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Battocchio, arriva il raddoppio: Calcagni spizza di testa e Miceli, da pochi passi, infila Russo firmando il 2-0 contro il suo ex tecnico Capuano.

Nella ripresa il nuovo allenatore del Giugliano prova a cambiare volto alla squadra inserendo D’Agostino, Njambé, La Vardera e Prado, passando al 3-4-1-2 con Balde alle spalle delle punte. I campani mostrano qualche segnale di risveglio, ma il Monopoli è spietato in contropiede: al 55’ Valenti parte in azione personale e firma il tris con un sinistro preciso e potente, trovando la sua prima rete in biancoverde.

Nel finale, dopo diversi tentativi pugliesi per arrotondare il risultato e l’ingresso del giovane lituano Paukstys (classe 2007), arriva al 95’ il gol della bandiera per il Giugliano con D’Agostino, che insacca dopo una mischia in area.

Finisce 3-1: il Monopoli ottiene la seconda vittoria consecutiva con una prestazione autoritaria, dominando per novanta minuti e mostrando una chiara identità di gioco. Per Capuano, invece, un debutto da dimenticare: il suo Giugliano è apparso ancora troppo timido e poco incisivo, incapace di reagire di fronte a un avversario più organizzato e determinato.

Martina Ferraro