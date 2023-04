La moglie piace napoletana, ma la escort dev’essere brasiliana. Il napoletano ama avere accanto la donna verace tipica della costa mediterranea, ma quando si tratta di sesso a pagamento vola oltreoceano. Infatti, la nazionalità delle escort più ricercate a Napoli è brasiliana, anche se le italiane si trovano al secondo posto.

Escort, i napoletani preferiscono le brasiliane: italiane al secondo posto

Analizzando i dati delle ricerche effettuate dai propri utenti attraverso i filtri, guardando i risultati della Campania, in tutta la provincia di Napoli le più cercate sono appunto le brasiliane. In seconda posizione ci sono le italiane con il 2,20% e al terzo le venezuelane e le ungheresi con lo 0,55%. A scalare le argentine, con lo 0,48%, le colombiane e le cinesi con lo 0,41% e le cubane con lo 0,34%.

Nel 2022, solo nel capoluogo partenopeo ci sono state quasi 10 milioni di ricerche attive di escort, prevalentemente brasiliane e italiane. Inoltre, si registra un un’estrazione socio-culturale varia degli utenti appartenente in maggioranza alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni, che cerca principalmente escort ed escort trans. In ogni caso, la contesa tra italiane e brasiliane si evidenzia in tutta Italia. Escort Advisor indicizza ogni giorno tutti gli annunci di escort pubblicati sui principali siti in Italia.

Boom di escort a Giugliano e a Napoli

Più del 40% delle escort della provincia di Napoli si trova proprio nella città natale di Totò. A seguire ci sono Giugliano in Campania con il 2,20%, Sorrento con il 2,61%, Casalnuovo di Napoli con il 2,13%, Pompei con l’1,44%, Casoria con l’1,03%, Ischia con lo 0,96%, Pozzuoli e Pomigliano d’Arco con lo 0,76%, Capri con lo 0,55%, Somma Vesuviana con lo 0,48%, Meta con lo 0,34%, Quarto e Tufino con lo 0,27%, Arzano e Castellammare di Stabia con lo 0,21% e gli altri comuni sotto allo 0,14%. A Cimitile, Mugnano di Napoli, Caivano e Villaricca si registra la presenza più bassa.

Le escort trans della provincia si trovano maggiormente nella città di Napoli, ricoprendo il 9,14%, a scalare, in percentuale nettamente inferiori, troviamo lo 0,82% a Sorrento e lo 0,21% a Casalnuovo di Napoli. Facendo un confronto con le altre province italiane, il numero di escort presente nella provincia di Napoli è nella media, il rapporto è 1:1. Come si può notare, Napoli rimane la città più cara per costo di prestazione, mentre Avellino e Benevento sono quelle più economiche. Il costo della prestazione in tutta la provincia napoletana è di 90 € e si posiziona al 40º posto in tutta Italia. La media dei prezzi delle escort per provincia è calcolata attraverso le recensioni degli utenti, che nel 2022 ha raggiunto 690.000 pubblicazioni.

