E’ stato ritirato il punto all’ordine del giorno relativamente ai piani urbanistici attuativi nel corso del consiglio comunale di Giugliano di stamane. L’aula si apprestava a votare un provvedimento per dare il via libera ai Pua, una serie cioè di richieste di privati per costruzioni edili. I consiglieri di minoranza Sequino e Poziello hanno però sollevato delle incongruenze negli atti al punto che la maggioranza si è trovata costretta a ritirare il punto e rinviarlo a data da destinarsi.

Il sindaco ha liquidato la questione parlando di “refusi che possono essere rivisti”.

Il consiglio di oggi era uno di quelli cruciali per la maggioranza ma proprio lì si sono registrate alcune assenze. Non erano presenti Salvatore Pezzella, Rita Pennacchio, Rosella Agliata, Lucia Iodice e Gennaro Di Gennaro. E i rumors dicono che dietro l’assenza si nascondano divergenze proprio sui pua.

Intanto ha ufficializzato il passaggio tra le fila della minoranza Mary Vitello che dalla maggioranza di Pirozzi è approdata nella Lega.