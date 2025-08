Una banale discussione tra due giovani donne è sfociata in un’aggressione violenta che ha avuto come epilogo il pronto soccorso e una denuncia penale. È accaduto ad Ercolano, in provincia di Napoli, dove una ragazza di 25 anni è stata accoltellata da una sua conoscente di 24 anni, al culmine di una lite scoppiata – secondo una prima ricostruzione – per futili motivi.

Ercolano, lite tra amiche finisce nel sangue: 25enne accoltellata

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, martedì 5 luglio. Secondo quanto emerso, le due ragazze, legate da un rapporto di conoscenza, avrebbero iniziato a discutere animatamente fino a quando la 24enne, presa dalla rabbia, avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo l’amica con più fendenti. La giovane vittima è stata ferita alla coscia sinistra e al gluteo.

Immediatamente soccorsa, la 25enne è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Al momento la prognosi non è stata resa nota, ma la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque sotto osservazione nel reparto dell’ospedale corallino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno subito avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. In breve tempo, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare la presunta responsabile dell’aggressione: si tratta di una 24enne del posto, che è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni personali e possesso ingiustificato di arma da taglio.