Ercolano, investita e schiacciata da un camion mentre attraversava la strada

I fatti sono accaduti questa mattina in località San Vito nella mattinata di oggi mercoledì, 9 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata investita e schiacciata da un camion mentre attraversa la strada. L’autista non si sarebbe accorto della 61enne che proprio in quel momento stava transitando nei pressi del mezzo pesante.

L’impatto è stato tremendo. La 61enne è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul luogo del dramma allertati dagli automobilisti che in quel momento si trovavano in zona. Indagano le forze dell’ordine.

Foto d’archivio