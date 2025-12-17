Ercolano, Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante: arrestato dopo la fuga operaio 44enne

È stato arrestato nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, intorno alle ore 20, un operaio di 44 anni residente a Massa di Somma, ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio stradale per la morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, originaria di Torre del Greco. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, al termine di una rapida attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L’investimento mortale a corso Resina

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14, a Ercolano, in corso Resina, all’incrocio con via Bossa. La donna sarebbe stata investita da un mezzo articolato di proprietà della ditta “New Company Ambiente”, con sede a Pollena Trocchia, azienda per la quale il 44enne lavora.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbero immortalato il momento dell’impatto: dopo aver investito la 77enne, il conducente si sarebbe fermato brevemente per poi allontanarsi, dirigendosi verso il comune di Pollena Trocchia.

Le indagini e l’arresto

Le ricerche condotte da Carabinieri e Polizia Municipale hanno permesso di rintracciare l’uomo presso la sede della società per cui presta servizio. A seguito degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea, l’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità competente.