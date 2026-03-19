Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno

Napoli torna a fare i conti con un aumento significativo dei casi di epatite A. Nelle ultime settimane, infatti, si è registrato un incremento dei contagi che ha portato a 43 pazienti attualmente ricoverati presso l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive in Campania.
Crescono i casi di epatite A a Napoli
Secondo quanto emerso dal monitoraggio sanitario, l’aumento dei contagi riguarda in particolare alcune zone del capoluogo campano. Le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus e prevenire ulteriori casi.
Il dato dei ricoveri al Cotugno rappresenta un segnale chiaro di un fenomeno in crescita, anche se al momento non si parla di emergenza fuori controllo.
Cos’è l’epatite A e come si trasmette
L’epatite A è una malattia infettiva che colpisce il fegato, causata dal virus HAV. La trasmissione avviene principalmente attraverso: consumo di acqua contaminata, ingestione di alimenti non sicuri, scarsa igiene nella manipolazione dei cibi Nella maggior parte dei casi, l’infezione ha un decorso benigno. Tuttavia, in presenza di sintomi più severi, può rendersi necessario il ricovero ospedaliero.
Situazione al Cotugno: pazienti con quadri clinici diversi
I 43 pazienti ricoverati all’ospedale Cotugno presentano condizioni cliniche differenti: alcuni sono sottoposti a osservazione medica, altri necessitano di trattamenti più intensivi e diversi casi risultano invece più lievi, ma comunque monitorati. La struttura sanitaria resta un punto di riferimento fondamentale per la gestione delle malattie infettive nel territorio campano.
Prevenzione: le raccomandazioni delle autorità sanitarie
Per limitare il rischio di contagio, le autorità sanitarie invitano la popolazione a seguire alcune semplici ma fondamentali regole: lavare accuratamente le mani, consumare solo acqua potabile sicura, evitare cibi crudi o non controllati e prestare attenzione alla corretta igiene alimentare. Parallelamente, proseguono le attività di controllo e prevenzione sul territorio, con verifiche mirate nelle aree più colpite.
Monitoraggio in corso a Napoli
La situazione resta sotto osservazione. Le autorità sanitarie continuano a monitorare i casi di epatite A a Napoli per intervenire tempestivamente in caso di ulteriori aumenti e garantire la sicurezza della popolazione. L’invito è alla prudenza, senza allarmismi, ma con attenzione alle buone pratiche igieniche, fondamentali per contenere la diffusione del virus.