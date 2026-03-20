Epatite A a Napoli, “Tra le possibili cause la rottura di una fogna”

Epatite A a Napoli , tra le ipotesi più accreditate c’è la rottura di una condotta fognaria che sversa reflui h24 in mare tra Pozzuoli e Giugliano . Un possibile inquinamento che avrebbe contaminato le acque e i prodotti ittici, rafforzando il legame con i casi registrati, così come confermato anche dall’arrivista Umberto Mercurio intervistato dai nostri microfoni. Un tema che Teleclubitalia denuncia da anni con servizi e inchieste sul territorio. I dati sui campionamenti positivi nei mitili confermano i rischi per la salute pubblica. Ora servono interventi immediati, controlli serrati e risposte chiare per tutelare cittadini e filiera alimentare.