La super rimonta allo stadio Scida di Crotone, da 2-0 a 2-3, ha accesso ulteriormente l’entusiasmo in casa Giugliano. Con l’arrivo di mister Valerio Bertotto in panchina la squadra gioca, segna, si diverte e fa divertire il pubblico. Un gruppo dotato di grande tecnica e carattere che ha rilanciato le ambizioni play off: al momento ottavo posto con 42 punti. Ma i tigrotti non vogliono fermarsi qui e si torna subito in campo per il turno infrasettimanale.

Mercoledì sera, ore 20.45, c’è il derby con la Turris. La squadra di Torre del Greco è a caccia di punti salvezza, per uscire dalla zona play out, ma i padroni di casa hanno trovato gioco e risultati e vogliono continuare su questa strada. L’obiettivo del club gialloblu è quello di entrare nella zona play off dopo il risultato sfumato la passata stagione per la classifica avulsa.

Dopo la storica vittoria a Crotone anche mister Bertotto suona la carica. “Io gioco sempre per vincere ed è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi. Siamo cresciuti tanto – ha sottolineato l’allenatore del Giugliano – e questa è stata un’altra grande prova di maturità”.

Ora per il finale di stagione serve anche la spinta del pubblico giuglianese. Mercoledì sera pure le varie anime del tifo organizzato gialloblu sarà compatte in tribuna. Contro la Turris i Distinti saranno chiusi. Ed allora si spera di vedere le tribune laterali e la centrale gremite di colori gialloblu per sostenere i tigrotti nella sfida ai corallini e continuare a scalare posizioni nel girone C, per scrivere un’altra pagina importante dello sport nella città di Giugliano.

TUTTE LE INFO PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DI GIUGLIANO-TURRIS, PREZZI E MODALITA’ DI VENDITA:

“È il momento di stare vicino a questi ragazzi. – sottolinea anche il club in una nota ufficiale – È il momento di dimostrare tutto il vostro amore per questa maglia. La società, famiglia Mazzamauro, intende dimostrare per l’ennesima volta in questi anni la voglia, la vicinanza e l’attaccamento a questa città, a questo popolo. Verso un obiettivo storico, per colorare lo stadio di gialloblù. Vi aspettiamo!”

Di seguito il costo dei tagliandi:

Tribuna Centrale Salvatore Sestile 26€ compresi costi di prevendita;

Tribuna Laterale Salvatore Sestile 15€ compresi costi di prevendita;

Distinti Giustino Barretta: CHIUSI

Sará inoltre valido un biglietto ridotto al costo di 10€ compreso costi di prevendita per tutti i ragazzi e le ragazze Under 20, vendita solo ed esclusivamente nel settore Tribuna Laterale.

N.B. Gli abbonati del Settore “Distinti Giustino Barretta” potranno entrare nel Settore “Tribuna Laterale Salvatore Sestile”.

Sottolineiamo che i possessori di Fidelity Card, le donne e gli Over 65, avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati.

È possibile acquistare il tagliando dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 1 marzo, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223.

Il costo del tagliando del Settore Ospiti sarà di 15€ compreso costi di prevendita, acquistabile attraverso il circuito online Etes Ticketing, oppure presso tutti i rivenditori Etes autorizzati. La vendita dei tagliandi sarà consentita solo ai possessori di tessera del tifoso, residenti a Torre del Greco, fino alle ore 19:00 di martedì 12 marzo.