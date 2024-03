Spettacolare rimonta del Giugliano a Crotone: sotto di due gol nella prima frazione, trova una clamorosa rimonta grazie al gol di Salvemini e alla decisiva doppietta del capitano De Rosa per il 2-3. Giugliano che sale a quota 42 punti in piena zona Play off.

Crotone-Giugliano 2-3

Allo stadio Ezio Scida si sfidano Crotone e Giugliano, due squadre reduce da una sconfitta nel turno precedente, con i calabresi battuti a Foggia e il Giugliano a Potenza. Tra le novità di formazione, l’inserimento nell’undici titolare di Menna e Gladestony per gli squalificati Caldore e Romano.

Primo tempo

Una partita che non ha avuto grandi cose da dire nei primi 20 minuti; poi il Crotone è salito in cattedra ed è passato in vantaggio al 28′ grazie a un colpo di testa di D’Angelo, che ha messo dentro un assist perfetto di D’Ursi. Dopo il vantaggio, sono ancora i calabresi a essere pericolosi e a sfiorare il raddoppio con Gomez al 33′. Il raddoppio è solo posticipato e arriva puntuale al 41′ con Felippe. Il Giugliano ha provato a mettere in difficoltà i padroni di casa, ma non è mai stato davvero pericoloso dalle parti di Dini.

Secondo tempo

Nella ripresa arriva subito il gol che riaccende le speranze del Giugliano con Salvemini al 52′, che con una punizione dal limite trova una gran rasoiata di destro su cui Dini non può arrivare. Il Giugliano alza i giri del motore e trova sempre più spazio nella difesa del Crotone che inizia a perdere le certezze mostrate nella prima frazione. Al 58′ il pareggio del Giugliano grazie a Capitan De Rosa che trova un gran destro rasoterra diretto all’angolino basso per il 2-2 dei tigrotti. Il Giugliano è vicino al sorpasso al 66′ con la doppia occasione firmata da Salvemini che non riesce ad anticipare il portiere dei calabresi e poi con la gran botta di Gladestony su cui Dini ci mette i guantoni. Al 72′ ancora il Giugliano pericoloso con il tiro cross di Baldé che di poco non entra. A dodici dalla fine si completa la rimonta del Giugliano allo Scida ancora con il capitano De Rosa che trova la zampata vincente in mischia per il vantaggio gialloblù e il gelo dello Scida. Brivido nel finale per il Giugliano che sfiora l’autogol con Cargnelutti. Nel finale non succede più nulla e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria del Giugliano a Crotone, rilanciando completamente la corsa verso i play-off dei tigrotti e portandoli a 42 punti, a -1 dal Crotone fermo a 43 dopo il secondo ko consecutivo.

Tabellino

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti, Giron; Zanellato, Vitale; Tribuzzi, D’Angelo, D’Ursi; Gomez. All. Baldini.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Menna, Oyewale; Berardocco, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Baldè. All. Bertotto.

Marcatori: 27′ D’Angelo (C), 42′ Felippe (C), 53′ Salvemini (G), 59′, 79′ De Rosa (G)