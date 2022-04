Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista italiano, noto per aver partecipato ad Amici, per poi iniziare la sua carriera nel mondo della musica. E’ uno dei tutor del programma The Band, in onda su Rai 1 il venerdì sera. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Enrico Nigiotti: chi è, età, altezza, Amici

Enrico Nigiotti è nato a Livorno l’11 giugno 1987. Ha 34 anni ed è alto 182 cm. Appassionato di musica fin da bambino, nel 2008 incide per la Sugar di Caterina Caselli il primo singolo. Successivamente, partecipa al talent show Amici e viene subito apprezzato dal pubblico. Nel corso del serale, fase in onda in prima serata, decide di lasciare il programma per consentire alla fidanzata dell’epoca, la ballerina Elena D’Amario, di continuare il suo percorso. I due infatti erano finiti in sfida l’uno contro l’altro e Nigiotti non ha voluto contendersi il posto con la sua ragazza.

Enrico Nigiotti: canzoni, carriera

Nel 2015 arriva terzo al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e apre alcune date del tour di Gianna Nannini. Nel 2017, ci riprova con i talent e approda a X Factor, nella squadra di Mara Maionchi. Qui si classifica al terzo posto; successivamente, pubblica l’album Cenerentola e altre storie.

Partecipa poi alla 69esima edizione di Sanremo con il brano Nonno Hollywood, con cui vince il Premio Lunezia per il miglior testo. Nel 2020, prende parte nuovamente alla kermesse musicale con il brano Baciami adesso.

Ha scritto anche canzoni per altri artisti. Tra queste, ci sono il brano Le due finestre, contenuto nell’album Fatti sentire di Laura Pausini e Ho bisogno di te, contenuto in Vita ce n’è di Eros Ramazzotti. Inoltre, ha scritto e cantato insieme a Gianna Nannini il brano Complici.

Nel 2022, è tra i tutor del programma The Band, in onda su Rai 1 in prima serata di venerdì e condotto da Carlo Conti. Insieme a lui, anche Dolcenera e Federico Zampaglione.

Enrico Nigiotti: fidanzata, vita privata

Riguardo la sua vita privata, Enrico è stato fidanzato con Elena D’Amario mentre entrambi partecipavano al programma Amici. Attualmente, è legato a Giulia Diana, psicologa e ballerina. I due convivono a Livorno, dove Giulia ha una scuola di danza.

Enrico Nigiotti: Instagram

Enrico Nigiotti è seguito su Instagram da quasi 500mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.