Dolcenera è una cantante italiana, tra le tutor presenti nel programma The Band in partenza su Rai 1 e condotto da Carlo Conti nella serata del venerdì. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Dolcenera: chi è, età, vero nome

Dolcenera, pseudonimo di Emanuela Trane, è nata il 16 maggio 1977, sotto il segno del Toro. Ha 44 anni ed è stata una bambina prodigio, con la grande passione per la musica. Dall’età di sei anni studia pianoforte, poi si dedica al clarinetto e al canto e a soli quattordici anni compone le sue prime canzoni.

Il nome d’arte è stato scelto dalla cantante come omaggio alla famosa e omonima canzone di De André.

Dolcenera: Sanremo, carriera

La sua carriera inizia grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003, nella sezione Nuove Proposte, vincendo con il brano “Siamo tutti là fuori”.

Spinta dal suo agente,nel 2005 partecipa al reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura, aggiudicandosi con il 65% delle preferenze la vittoria finale al televoto contro Fausto Leali.

Partecipa come giudice a The Voice of Italy e, successivamente, torna a fare musica con il singolo Un altro giorno Sulla Terra uscito nell’estate 2018, la cantante ha pubblicato Più Forte ad aprile 2019. Nel frattempo canta e compone canzoni Pop raffinate, iniziando a fare cover di canzoni trap. Iniziato come divertimento su YouTube, sembra aver incontrato l’apprezzamento e la simpatia di alcuni fra i più famosi trapper italiani, fra cui Capo Plaza e Lazza.

Dolcenera: The Band

Nel 2022, Dolcenera è tra i coach del programma The Band, condotto da Carlo Conti e in onda nel venerdì sera di Rai 1. Tra i tutor presenti, anche Federico Zampaglione.

Dolcenera: vita privata

Dolcenera è legata sentimentalmente dall’età di 18 anni al compagno Gigi Campanile, più vecchio di lei di 7 anni, che è anche suo manager. La coppia vive a Firenze.

Dolcenera: Instagram

Su Instagram, la cantante è seguita da circa 210mila followers, con cui condivide scatti di tipo privato e professionale.