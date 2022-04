Federico Zampaglione è un cantautore, regista e sceneggiatore italiano, frontman dei Tiromancino. E’ uno dei coach nel programma The Band, in onda nella serata del venerdì su Rai 1 dal 22 aprile. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Federico Zampaglione: chi è, età

Federico Zampaglione è nato a Roma il 29 giugno 1968, sotto il segno del Cancro. Ha 53 anni e, fin da piccolo, mostra la sua passione per la musica. avere passione e predisposizione per la musica, in particolare per il blues. Inizia a intraprendere questa strada grazie a suo padre Domenico.

Federico Zampaglione: Tiromancino, canzoni

Federico è molto abile nel riportare emozioni e sentimenti nelle canzoni che comincia a scrivere sin dal 1989, quando fonda il gruppo dei Tiromancino. La band conquista subito il pubblico e si impone sulla scena musicale pop negli anni Novanta. In quel periodo, pubblica quattro album ma il disco che ne decreta il successo è il quinto, dal titolo “La descrizione di un attimo”, uscito nel 2000, in cui è contenuto il singolo Due destini. La canzone ottiene un grandissimo successo grazie anche all’inserimento nella colonna sonora del film del 2001 Le fate ignoranti, diretto da Ferzan Ozpetek.

Altri brani molto noti sono Amore impossibile e Per me è importante.

Nel 2007 Federico Zampaglione partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo: l’esperienza non è soddisfacente come si aspettava, motivo per cui decide di dedicarsi temporaneamente ad altro.

Dal 2010, torna a fare musica con il gruppo Tiromancino, ma gli album realizzati non ottengono lo stesso consenso dei precedenti.

Scrive brani per Chiara Galiazzo e gli Almanegretta in occasione del Festival di Sanremo nel 2013.

Nel 2021 esce un nuovo album, dal titolo Ho cambiato tante case.

Federico Zampaglione: film

Federico si focalizza su un’altra sua passione, la regia.

Il suo debutto in qualità di regista avviene nel 2006, con il lungometraggio intitolato Nero bifamiliare. Nel 2013, esce il film “Tulpa” mentre, nel 2020, pubblica alcuni cortometraggi realizzati durante il periodo del lockdown e che ritraggono alcuni momenti della sua vita familiare.

Nel 2021, esce il film da lui diretto e intitolato Morrison, tratto dal suo libro del 2017 Dove tutto è a metà, realizzato insieme allo scrittore Giacomo Sensini.

Zampaglione è regista anche di alcuni cortometraggi: Remember (2014), Bianca (2020) e Bianca – Fase 2 (2020).

Federico Zampaglione: moglie, figlia

In merito alla sua vita privata, Federico è stato legato a Claudia Gerini per 11 anni: dalla loro relazione, è nata la figlia Linda, nel 2009.

Federico Zampaglione: Instagram

Su Instagram, Federico non è presente ma numerose sono le fanpages a lui dedicate.