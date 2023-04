Ha guadagnato l’attenzione dei media nazionali la questione relativa all’emergenza sicurezza nell’area nord di Napoli. Grazie anche alle nostre innumerevoli denunce e interviste a negozianti e rappresentanti di categoria, la trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete4 ha dato ampio spazio alla questione in un servizio realizzato dal giornalista Andrea Ruberto.

Emergenza sicurezza area nord, il caso diventa nazionale dopo nostra denuncia

Tecla Magliacano, presidente della CLAI di Giugliano, ascoltata ai microfoni di Teleclubitalia la scorsa settimana, aveva lanciato un grido d’allarme sullo stato di abbandono del territorio e sull’assenza di controlli in una delle aree più densamente popolate d’Italia.

Anche le telecamere di Mediaset hanno raggiunto la Magliacano per raccogliere la sua posizione sull’emergenza sicurezza che sta investendo la terza città della Campania e il suo vasto hinterland. Furti, raid notturni, commercianti rapinati.

Una recrudescenza criminale che è diventata una normalità silenziosa negli ultimi tempi e che fa i conti con gli organici ridotti delle forze dell’ordine e la scarsa attenzione delle istituzioni nazionali per questo territorio. Tra i tanti episodi anche il raid al “Gelo store” di via Veneto e al Proshop di via Antica Giardini o la tentata rapina al distributore sull’Asse Mediano con la reazione del benzinaio.