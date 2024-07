Afragola è in allarme per una serie di furti d’auto che stanno creando preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio noto, avvenuto nei pressi della nota gelateria La Scimmietta – in una zona centrale e frequentata della città – ha visto tre giovani rubato un’auto poco dopo le 21:00.

Afragola: furti d’auto in pieno centro e in pochi minuti

I tre malviventi sono riusciti ad aprire l’auto utilizzando un sofisticato apparecchio elettronico, senza forzarne le serrature. Una volta entrati nella vettura, hanno rapidamente disattivato il block shaft, considerato il più solido antifurto meccanico. Dopodiché, in meno di 10 minuti, sono riusciti a fuggire.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza poste nella zona, i proprietari del veicolo rubato sono riusciti a risalire alla targa dell’auto con la quale i tre ladri hanno messo a segno il furto.

Si tratta di una Fiat 500X di colore grigio che risulterebbe essere regolarmente assicurata ma noleggiata a Bolzano. Un dettaglio che fa pensare che i malviventi potrebbero aver pianificato il colpo con attenzione, utilizzando un veicolo non direttamente riconducibile a loro.

L’auto utilizzata per il furto è stata avvistata più volte negli stessi giorni nelle zone di Afragola, Casoria, Arzano e nel quartiere napoletano di Piscinola, suggerendo che i ladri potrebbero avere una base operativa in queste aree o che le frequentino abitualmente per compiere altri crimini.

Del caso, dopo la regolare denuncia, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casoria.

Il video: