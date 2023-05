E’ oggi il primo giorno in cui sono chiamati al voto numerosi comuni in Campania. Il 14 e 15 maggio sono le date per questa tornata amministrativa in Italia. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 15 maggio.

Tra i comuni chiamati al voto, solo 19 sono quelli che superano i 15mila abitanti: qui, dunque, c’è il rischio di un eventuale ballottaggio, che si terrebbe domenica 28 e lunedì 29 maggio. Gli altri 65 comuni hanno meno di 15mila abitanti: qui, invece, si vota soltanto tra oggi e domani.

In provincia di Napoli sono 18 i comuni chiamati al voto:

Boscoreale

Casamicciola Terme

Cercola

Cicciano

Cimitile

Forio

Grumo Nevano

Marano di Napoli

Ottaviano

Palma Campania

Pollena Trocchia

Pomigliano d’Arco

Qualiano

Quarto

San Vitaliano

Sant’Agnello

Scisciano

Torre del Greco

In provincia di Avellino sono 17 i comuni al voto:

Aquilonia

Cairano

Caposele

Casalbore

Conza della Campania

Greci

Lapio

Marzano di Nola

Mugnano del Cardinale

Nusco

Rocca San Felice

San Potito Ultra

Sant’Angelo dei Lombardi

Summonte

Torre le Nocelle

Vallata

Volturara Irpina

In provincia di Benevento si vota in 14 comuni:

Arpaise

Bucciano

Castelpagano

Ceppaloni

Frasso Telesino

Montesarchio

Morcone

Ponte

Pontelandolfo

San Leucio del Sannio

San Lorenzo Maggiore

San Lupo

San Salvatore Telesino

Vitulano

In provincia di Caserta sono 15 i comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco:

Alife

Caiazzo

Cancello Arnone

Galluccio

Letino

Lusciano

Maddaloni

Marcianise

Orta di Atella

Presenzano

Raviscanina

Riardo

San Felice a Cancello

Sant’Angelo d’Alife

Vitulazio

In provincia di Salerno sono 20 i comuni in cui si dovrà eleggere il nuovo sindaco:

Aquara

Atena Lucana

Calvanico

Campagna

Castelcivita

Giungano

Laviano

Montecorvino Rovella

Novi Velia

Ogliastro Cilento

Olevano sul Tusciano

Pellezzano

Perito

Pontecagnano Faiano

Roccagloriosa

Romagnano al Monte

San Gregorio Magno

San Mango Piemonte

Scafati

Scala