Si va verso la vittoria schiacciante a Quarto e dunque non ci sarà bisogno di aspettare il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco: Antonio Sabino, candidato per la coalizione di centrosinistra che vede correre insieme Pd e Movimento 5 Stelle, prende subito il largo sugli avversari e viene riconfermato sindaco della cittadina flegrea.

Elezioni amministrative 2023, Sabino riconfermato sindaco di Quarto

Quando le sezioni scrutinate sono 3 su 35, Sabino sfiora il 70 per cento delle preferenze lasciando a distanza Massimo Carandente Giarrusso, sostenuto dalle civiche, Giuseppe Martusciello del centrodestra, Giovanni Santoro e Rosa Capuozzo.