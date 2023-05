Raffaele De Leonardis è di nuovo sindaco di Qualiano. Sostenuto da Fratelli d’Italia e sei liste civiche, il sindaco uscente ha avuto la meglio sugli altri tre candidati.

Il dato fa riferimento al 68% delle schede finora scrutinate. Non ce la fanno, invece Massimo Porcelli, sostenuto da M5e e Pd, Salvatore Apostol (FI), e Antonio Castaldo, appoggiato da due liste civiche. Per Qualiano, dunque, sarà una fase della continuità: De Leonardis si appresta a governare per altri cinque anni, perseguendo gli obiettivi prefissati e completando i progetti in essere in città.

Qualiano, De Leonardis rieletto sindaco: “Ora subito al lavoro con nuova squadra”

“Siamo in ancora in attesa del risultato definitivo. Ho una grande felicità nel cuore per questa conferma e un grande senso di responsabilità. Dedico questa vittoria ai qualianesi e ai miei genitori. Si riparte da dove ci siamo fermati e dall’ultima delibera. Mi auguro di iniziare presto il mio lavoro con la nuova squadra”, ha dichiarato De Leonardis ai microfoni di teleclubitalia. Lo spoglio è partito alle 15 di oggi, 15 maggio. L’affluenza alle urne si è attestata al 67,97%, quasi 4 percentuali in meno al dato che si registrò nel 2018.