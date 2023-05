Riaprono alle 7 le urne in tutti i comuni della Campania chiamati al voto ma l’affluenza è in forte calo. Nei 18 Comuni della provincia di Napoli interessati, ieri ha votato il 48,55% degli aventi diritto, contro il precedente 60,67: circa 12 punti percentuali in meno rispetto alle passate elezioni.

Elezioni 2023, seggi aperti fino alle 15: crolla l’affluenza nel Napoletano

Il Comune con l’affluenza più alta è Palma Campania che ha superato il tetto del 63%; quello con meno votanti è stato Marano, con 38,96%. I dati sono aggiornati alle 23 di ieri sera.

A Qualiano, invece, è stato del 53,19%, circa 19 punti percentuali in meno rispetto al 2018. A Grumo Nevano invece ha votato il 50,35% degli aventi diritto (nel 2018 votò il 51,05%). Va meglio a Quarto: alle 23 l’affluenza si è attestata al 47,76%, contro il 46,66% delle precedenti amministrative.