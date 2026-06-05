Sciolti due comuni. Oggi ultimo giorno di campagna per ballottaggio

Si chiude oggi la campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli chiamati domenica e lunedì al voto per il ballottaggio. Riflettori puntati su Casalnuovo, Somma Vesuviana, Frattamaggiore, Pompei, Sorrento e Ottaviano, dove i candidati sono impegnati negli ultimi appuntamenti pubblici prima del silenzio elettorale. A Casalnuovo la vigilia è segnata dalle polemiche: la candidata del centrodestra Nicoletta Romano ha presentato un esposto a Prefettura e Procura denunciando presunte pressioni e intimidazioni finalizzate a condizionare il voto. Altra denuncia arrivata per presunte indicazioni di voto da parte del coordinatore dell’Ambito sociale.

Intanti ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Torre Annunziata e Sarno per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. I due enti saranno affidati a commissioni straordinarie per i prossimi diciotto mesi.

Per Torre Annunziata il provvedimento arriva a poche settimane dalle dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo, seguite alle dure parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che aveva denunciato ombre, opacità e presunte contiguità con la criminalità organizzata. Una decisione che allontana il ritorno alle urne e apre una nuova fase di gestione commissariale per le due città.