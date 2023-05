CAMPANIA. Si vota oggi e domani per le elezioni amministrative e in Campania sono numerosi i comuni al voto. Il Ministero degli Interni ha diffuso il dato sull‘affluenza delle ore 19.

Affluenza in Campania ore 19

Questa mattina alle ore 12 il dato era più basso quasi in tutti i comuni rispetto alle precedenti amministrative. Anche per le 19 non cambia molto. A Marano ha votato il 28,18 rispetto al 39% delle precedenti elezioni. A Qualiano il 39,37% a fronte del 44,41%. A Torre del Greco sono andati a votare il 31% degli elettori mentre a Pomigliano il 38%. A Ottaviano il 42% degli elettori si è recato alle urne, a Casamicciola il 45%. A Palma Campania l’affluenza più alta di tutta la provincia di Napoli, il 50% degli elettori.

Sale l’affluenza a Grumo dove ha votato il 38,60% degli elettori a fronte del 35% della precedente tornata elettorale, e anche a Quarto dove si è recato alle urne il 35,91% a fronte del 29,69%.

A Boscoreale ha votato il 35%, a Forio il 38%, a Sant’Agnello il 41%, a Cercola il 34%.