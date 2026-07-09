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Giugliano, lancia cassetta di sicurezza dal balcone piena di cocaina: arrestata una 46enne

Ha tentato di disfarsi della droga lanciando dal balcone una cassetta di sicurezza, ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato il contenitore prima che potesse andare perduto. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano, durante un servizio di controllo del territorio.

La droga nascosta nella cassetta di sicurezza

 

I militari della Compagnia di Giugliano stavano eseguendo una perquisizione nell’abitazione di una 46enne, incensurata, in via Parchitiello. Mentre i carabinieri attendevano che la donna aprisse la porta, quest’ultima ha tentato di liberarsi di una piccola cassetta di sicurezza, lanciandola dal balcone.

Il contenitore è stato però notato da un militare appostato all’esterno dell’edificio, che lo ha immediatamente recuperato e consegnato ai colleghi impegnati nella perquisizione. All’interno della cassetta sono state trovate 14 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio, una busta contenente altri 12 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Trovati anche proiettili e una pistola a salve

 

La perquisizione è poi proseguita all’interno dell’abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto, nascosti sotto un letto, 41 proiettili e una pistola a salve priva del tappo rosso. Per la 46enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La donna è stata trasferita in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per la detenzione abusiva del munizionamento sono stati invece denunciati sia la donna sia il marito, un 41enne anch’egli incensurato.

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