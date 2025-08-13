La linea Metropolitana Piscinola – Aversa Centro sarà temporaneamente interrotta a partire dalla fine del servizio del 24 agosto 2025 fino all’avvio del servizio del 1 settembre 2025.
EAV, sospensione temporanea della linea Metropolitana Piscinola – Aversa Centro dal 24 agosto al 1 settembre
Lo comunica EAV, specificando che l’interruzione si rende necessaria per l’effettuazione delle prove secondo i protocolli ANSFISA, finalizzate all’immissione in servizio del nuovo treno CAF e all’aggiornamento dei sistemi di sicurezza della circolazione ferroviaria.
La società invita i viaggiatori a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it per tutte le informazioni su orari e fermate dei servizi sostitutivi con autobus. EAV ringrazia la clientela per la comprensione, sottolineando che gli interventi rappresentano un passo importante verso un servizio più moderno e affidabile.