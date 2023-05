Napoli è campione d’Italia e vince matematicamente il terzo scudetto della sua storia. Grazie al pareggio strappato al Dacia Arena di Udine, gli azzurri conquistano il punto che serviva per poter blindare il primo posto e allontanare ogni residua speranza della Lazio di colmare il divario che la separa dalla capolista.

E’ terzo scudetto, Napoli entra nella storia

Non si mette bene per il Napoli in partenza. Un gol infatti di Lovric al 13′ con un tiro a giro infilato all’incrocio gela gli 80mila presenti al Maradona per seguire il match dai maxischermi. Il primo tempo si conclude con i friulani in vantaggio. La svolta arriva nel secondo tempo, quando Victor Osimhen centra il pareggio al 52′ su tiro piazzato da calcio d’angolo.

Dai vicoli di Napoli allo stadio esplode la festa e i milioni di tifosi azzurri accarezzano lo scudetto. La parola fine arriva al triplice fischio dell’arbitro che cristalizza il risultato sull’1-1 consegnando ufficialmente al Napoli il terzo tricolore dopo il primo del 1987 e il secondo del 1990. La città entra così nella storia.